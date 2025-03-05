Üçüncü kattan düşen adam hayatını kaybetti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde apartmanın üçüncü katından düşen 41 yaşındaki Mehmet Yavuz, sundurmaya çarparak yaşamını yitirdi.
Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde üç katlı binanın en üst katındaki dairenin penceresinden düşen Mehmet Yavuz (41), zemin katta bulunan işletmenin sundurmasına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrolde Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Yavuz'un cenazesi, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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