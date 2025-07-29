Üçüncü kattan düşen kadın ağır yaralandı

Erzincan Halitpaşa Mahallesi 1272. sokakta bir apartmanda yaşayan , 23 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli Aynur Ö, üçüncü kattaki dairelerinden aşağı düştü. Ailesinin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı halde bulunan Aynur Ö, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri incelemede bulundu.