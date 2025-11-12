Üçüncü kattan düştü, ağır yaralandı

12.11.2025 13:14

İHA

Bursa'da bir kişi üçüncü kattaki evinin camından düştü. Dengesini kaybettiği ileri sürülen adam, hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'da üçüncü kattaki evinin camından düşen adam yaralandı.

 

Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi.

 

Edinilen bilgiye göre, Bedrettin Özer (45) üçüncü kattaki evinde bir anda dengesini kaybederek camdan aşağı düştü.

 

Durumu fark eden Özer'in oğlu hemen aşağı koşup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

 

Ağır yaralanan Özer, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

