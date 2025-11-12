Üçüncü kattan düştü, ağır yaralandı

İzmir'de beş kişinin öldüğü lokanta patlamasıyla ilgili davada karar

İzmir'de beş kişinin öldüğü lokanta patlamasıyla ilgili davada karar

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi 2026 ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi 2026 ne kadar? Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları