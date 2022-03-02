"Ateş", "kor", "köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.



Havaların ısınmasını temsil eden ve bahar bayramı olan nevruzun da yaklaştığının göstergesi olan cemrelerin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya düştü.

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Üçüncü ve son cemre 5-6 Mart'ta toprağa düşecek. Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.



CEMRE NEDİR?



Cemre, ilkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.