Uçurtma şöleni renkli görüntüler oluşturdu

Mardin’de mahalle sakinleri çocukları için uçurtma şenliği düzenlendi. Öğle saatlerinden itibaren bir araya gelen aileler, açık arazide uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu. Rengarenk uçurtmalar, adeta görsel bir şölen yaşattı.

Uçurtma şöleni renkli görüntüler oluşturdu

Kızıltepe ilçesine bağlı Ziyaret Mahallesi'nde yaşayan aileler, hem çocuklarıyla keyifli vakit geçirmek hem de nostalji bir anı yaşamak için yüzlerce uçurtmayı gökyüzüne uçurdu.

Öğle saatlerinden itibaren bir araya gelen aileler, açık arazide uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu. Rengarenk uçurtmalar, adeta görsel bir şölen yaşattı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...