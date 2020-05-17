Uçurtma sörfü yaparken denizde mahsur kalan kişi kurtarıldı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amirliği ekipleri, uçurtma sörfü yapan bir kişinin açıldığı denizde mahsur kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Botlarla denize açılan "dalgıç polisler", mahsur kalan Akgün A.'nın 2 mil açıkta olduğunu tespit etti.



Bölgeye ulaşan ekipler, Akgün A.'yı ve ekipmanlarını bota alarak karaya çıkardı.



Akgün A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.