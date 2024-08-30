Uçuruma yuvarlanan kamyon hurdaya döndü: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Alan köyü yakınlarında meydana geldi. Y.D. idaresindeki parke taşı yüklü kamyon yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi uçuruma yuvarlandı.



Yaklaşık 30 metre yuvarlanan kamyon hurdaya dönerken sürücüsü ise yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

