Uçuruma yuvarlanan vinç yüklü kamyon paramparça oldu: 1 ölü

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, genç adamı sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinde Şahin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Metehan Şahin'in cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde bulunduğu yerden çıkarıldı.

Öte yandan, aynı bölgede sık sık kazaların yaşandığı da öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.