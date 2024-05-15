Uçurumda cansız bedeni bulunmuştu: Polonyalı turistin ölüm nedeni belli oldu

Yabancı turist kafilesiyle geldiği Pamukkale'de kaybolan ve 24 saat sonra uçurumda cansız bedeni bulunan Polonyalı kadının ölüm nedeni belli oldu. Yaşlı kadının kalp krizi geçirdikten sonra uçuruma yuvarlandığı tespit edildi.

Uçurumda cansız bedeni bulunmuştu: Polonyalı turistin ölüm nedeni belli oldu

Antalya’da konakladığı otelden, ve Hierapolis Antik Kenti'ni görmek için yabancı bir kafileyle birlikte Denizli’ye gelen 73 yaşındaki uyruklu Maria Jolanta Latacz, 8 Mayıs Çarşamba günü öğle saatlerinde kaybolmuştu.

Ören yerindeki Kleopatra Antik Havuzu'nda yüzen ve en son Hierapolis Antik Kenti'ndeki antik tiyatro çevresinde görülen yaşlı turist, ertesi gün Pamukkale ören yeri güney kapısına yakın bir konumda bulunan Domuzçukuru mevkiindeki dere yatağında ölü olarak bulunmuştu.

Cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırılan Maria Jolanta Latacz’ın otopsi işlemleri tamamlandı.

Yaşlı kadının kalp krizi geçirmesi sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 75 metrelik uçurumdan yuvarlandığı tespit edildi.

Konsolosluk yetkililerine teslim edilen cenazenin, Antalya üzerinden Polonya'ya götürüleceği bildirildi.

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