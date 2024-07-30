Mersin'de keçi operasyonu: Uçurumda mahsur kaldı, 5 gün sonra kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 75 metrelik uçurumun 25. metresinde mahsur kalan keçi 5. günde kurtarıldı.

Mersin'de keçi operasyonu: Uçurumda mahsur kaldı, 5 gün sonra kurtarıldı

'in Erdemli ilçesine bağlı Yeniyurt Mahallesi'nde yaşayan Fatma Bulut, keçilerini otlatmaya çıktı.

Lamos kanyonu bölgesinde keçilerden biri 75 metrelik uçurumun 25. metresinde mahsur kaldı.

Bulunduğu yerden 5 gün boyunca kurtarılamayan keçinin yardımına Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yetişti.

Afet Arama Kurtarma Şube Müdürlüğüne bağlı Dağcılık Arama Kurtarma Amirliği ekipleri, ip teknikleri yardımıyla keçiyi bulunduğu yerden indirerek, sahibine teslim etti.

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