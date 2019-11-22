Uçurumun kıyısında saatlerce kurtarılmayı bekledi

Ordu’nun Gölköy ilçesinde meydana gelen kazada, uçurumun kenarında bir ağaca takılan araç uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.



Gölköy ilçesi Çatalarmut yolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolü kaybettiği araç yoldan çıktı.

Kontrolsüz bir şekilde 30 metrelik uçuruma doğru ilerleyen araç bir ağaca takılarak durdu.



Saatlerce yol kenarında asılı kalan araçta bulunan sürücü, ihbar üzerine olay yerine 112 acil yardım ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.