Uçurumun ortasında mahsur kalan köpeğe itfaiye yetişti

Cerrah Mahallesi'nde yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıkta bir köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, yağıştan kayganlaşan kayalığa araçtaki merdivenle güvenli şekilde yaklaşamayınca halatla yamaç inişi yaptı.



Tasması da bulunan ve sahipli olduğu düşünülen köpeği kurtaran ekipler, hayvanı evine gitmesi için salıverdi.