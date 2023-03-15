Uçuş iptal olunca hayatta kaldı ama tüm ailesini kaybetti

''BİR DAHA ARAMAYACAKLARINI KABULLENMEK İSTEMİYORUM''

"Her sabah olduğu gibi bu sabahta ailemin vefatından bir haber, annem babam beni aramış mı diye elim telefonun ekran kilidine gitti. Öyle baktım aramamışlar, aramıyorlar. Bir daha beni hiçbir zaman aramayacaklarını kabullenmek istemiyorum. İlaydam, komik videolar atmıyor bana, telefonda gezinirken. Bazen komik videolara denk geliyorum. İstemsiz gülüyorum. İlayda'ya atayım diyorum. Atıyorum ama o görmüyor, meleğim görmüyor. Hayatımda bir sürü gelişme oluyor bu sıralar. Hemen akşam eve gideyim de anlatayım diyorum. Sonra aklıma geliyor, bu gelişmenin aslında onlar yanımda olmadan ne kadar anlamsız olduğunun farkına varıyorum. Ne yapayım bilmiyorum. Sizi geri getiremem meleğim ama size sözüm olsun sizin isimlerinizi yaşatacağım anlarım.''

