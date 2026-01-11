Uçuşlara kar engeli. THY ve AJet'ten sefer iptalleri

Kar yağışı yarın yurdun büyük bölümünde etkili olacak.

Türk Hava Yolları, İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 54 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.

Uçuşlara dair güncel bilgilere resmi internet sitesi üzerinde ulaşılabileceğini belirten THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, açıklamasında, “İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Ajet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya da İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeni yarın Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferin iptal edildiğini duyurdu.