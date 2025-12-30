Uçuşlara kar engeli. THY'nin yarın 61 seferi iptal edildi

Kar yağışı, yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam ediyor.

Türk Hava Yolları, doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 61 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, açıklamasında, “Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri https://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.



ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, üç gün içinde yaşanması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, kış lastiği kullanmaları, yakıt kontrolü yapmaları ve araçlarında zincir, takoz, çekme halatı gibi ekipmanları hazır bulundurmaları konusunda uyardı.

Açıklamada, meteorolojiden gelen bilgiler doğrultusunda üç gün içinde özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamında yoğun kar yağışı beklendiği kaydedildi.