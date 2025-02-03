Uçuşlara kar engeli: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek
Yarın yurdun birçok bölümü soğuk havanın etkisi altına girecek. Çarşamba gününden itibaren İstanbul da dahil birçok kent için kar yağışı uyarısı yapıldı. Beklenen hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri yapılacak uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek.
Son dakika haberi! İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM), kentin 3 Şubat'ta soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesinin beklendiği, 5-6 Şubat'ta kar yağışının öngörüldüğü, buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
Uyarının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 5-6 Şubat tarihleri arasında uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu.
Açıklamada, "Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." denildi.
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