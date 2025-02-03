Uçuşlara kar engeli: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek

Son dakika haberi! İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM), kentin 3 Şubat'ta soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesinin beklendiği, 5-6 Şubat'ta kar yağışının öngörüldüğü, buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.



Uyarının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 5-6 Şubat tarihleri arasında uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu.



Açıklamada, "Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." denildi.