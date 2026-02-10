Ucuz atlatıldı. Kamyondaki demirler önündeki araca ok gibi saplandı

Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında duran otomobilin arkasından gelen inşaat demiri yüklü kamyonun sürücüsü ani fren yaptı.



Fren ile birlikte kamyonun kasasında yüklü olan demirler öne doğru kaydı.



Demirler kamyonun önünde bekleyen otomobilin arka camından içeriye girdi.



Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, facianın eşiğinden dönüldü.