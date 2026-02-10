Ucuz atlatıldı. Kamyondaki demirler önündeki araca ok gibi saplandı
10.02.2026 19:27
IHA
Demirlerin otomobilin arka camından girmesi bir başka şoför tarafından böyle görüntülendi.
Eskişehir'de kırmızı ışıkta durmak için fren yapan kamyonun kasasındaki demirler önündeki bekleyen otomobile ok gibi saplandı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında duran otomobilin arkasından gelen inşaat demiri yüklü kamyonun sürücüsü ani fren yaptı.
Fren ile birlikte kamyonun kasasında yüklü olan demirler öne doğru kaydı.
Demirler kamyonun önünde bekleyen otomobilin arka camından içeriye girdi.
Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, facianın eşiğinden dönüldü.