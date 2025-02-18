Ucuz ev eşyası ilanlarıyla dolandırıcılık

Bitlis'te kendilerini polis olarak tanıtıp ikinci el eşya satılan bir internet sitesinde ucuz ev eşyası ilanı verip, dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ucuz ev eşyası ilanlarıyla dolandırıcılık

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp, ikinci el eşya satılan internet sitesinde ucuz ev eşyası ilanı vererek "Nitelikli " suçu işledikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polisin teknik takibi sonucu şüphelilerin Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde oldukları belirlendi. Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ucuz ev eşyası ilanlarıyla dolandırıcılık - 1

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 8 cep telefonu, 11 SIM kart ve çok sayıda hesap kartı ele geçirildi.

El konulan dijital materyallerdeki incelemelerde, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin, ikinci el eşya satılan bir internet sitesinde ucuz ev eşyası ilanı verip, yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması sonrası 68 dolandırıcılık olayı da aydınlatılmış oldu.

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