"Ucuza altın alacağız" yalanıyla milyonluk vurgun: Arkadaş dedik, yanılmışız

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yüksek kar vaadiyle dolandırdığını iddia ettikleri arkadaşlarından şikayetçi oldular.



Esnaf olan Kerim M. iddiaya göre borç isteyerek veya kazanç vaad ederek çevresindeki insanların banka hesaplarını ve kredi kartlarını kullanarak para topladı. 3 arkadaşının 3 milyon 500 bin TL dolandırılığını iddia ederek şikayetçi olmasıyla hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatılan Kerim D., "ucuza altın alacağız" söylemiyle veya borç isteyerek para topladığı kişi sayısı ve meblağ henüz belirlenemedi.

Alacaklıların sıkıştırmaya başladığı Kerim D.’nin kentten ayrıldığı öne sürüldü. Dolandırıcılık iddiasıyla başlatılan soruşturma ise devam ediyor.



İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILMIŞ



Mağdurların şikayetçi olması üzerine 27 Ekim’de karakolda ifade veren Kerim M. suçlamaları reddetti. Borç aldığı kişilere çek yazdığını ancak ticaret hayatının olumsuz gitmesinden dolayı parasına bloke konduğunu öne süren Kerim M.“ Benim M.B.’ye 1 milyon 850 bin lira borcum bulunmaktadır. Her seferinde bana kartlarını kendi isteğiyle verdi. Kendisine 2 milyonluk çek yazdım. Ben kendisinin rızası dışında hileli veya aldatıcı davranışlarla para almadım.” dedi.