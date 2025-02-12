Üç yıl sonra dehşeti yaşadı: Yatak odasında üvey annesinin kemiklerini buldu

Yaşlı kadının üvey oğlu, pandemi döneminde irtibatlarının koptuğunu ifade ederek polise başvurdu. Cesedi bulunan Çoğulu’nun oturduğu evde hırsızlık benzeri herhangi bir suç unsuruna rastlamayan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



Konak ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında oturan Gülşen Çoğulu, eşinin 23 yıl önce hayatını kaybetmesi üzerine yalnız yaşamaya başladı. Çoğulu’nun eşinin ilk evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile de pandemi döneminde irtibatları koptu. 3 yıl sonra üvey annesine ulaşamayan R.Ç., durumu polise bildirdi. Polis, beraberinde R.Ç. ve çilingirle birlikte Çoğulu’nun Barbaros Mahallesindeki evine gitti.



YATAK ODASINDA KEMİKLERİ BULUNDU



Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, çöp yığını içerisindeki dairede yatak odasındaki yatakta, üzerindeki kıyafeti kısmen çürümüş olan Çoğulu’nun kemikleriyle karşılaştı.



Çoğulu'nun uzun süre önce hayatını kaybettiği ve cesedinden sadece kemikler kaldığını tespit edildi. Çoğulu'nun kemikleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin evde yaptığı detaylı incelemede herhangi bir hırsızlık ya da suç unsuruna rastlanılmadı.



Polis, ölen kadının üvey oğlu R.Ç.’nin ifadesini aldı. R.Ç.’nin Gülşen Çoğulu ile 3 yıldır görüşmediğini ve asabi bir kişiliğe sahip olduğunu belirttiği üvey annesinin telefon kullanmadığını da söylediği öğrenildi.