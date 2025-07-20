UEFA'dan, Hayri Çavuşoğlu'na görev

UEFA, Slovenya ekibi Olimpia Ljubljana ile Andora takımı Escaldes arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme maçında TFF Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA Delegesi Hayri Çavuşoğlu'nu görevlendirdi. Çavuşoğlu, müsabakada UEFA delegesi olarak görev yapacak.



Olimpia Ljubljana - Escaldes arasında 23 Temmuz Çarşamba günü Stozice Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.