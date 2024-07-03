UEFA'dan Merih Demiral'a bozkurt soruşturması: Ankara'dan art arda sert tepkiler

Milli Takım'ın yıldız ismi Merih Demiral, Avusturya'ya attığı golü, "bozkurt" işareti yaparak kutladı.



O işaret nedeniyle UEFA, Demiral'a soruşturma başlattı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün (2 Temmuz) oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez.



Diğer taraftan, Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023’te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve “bozkurt” işareti Almanya’da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral’a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir.



Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz." denildi.

ALMANYA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ, BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Konuyla ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı.

Diplomatik kaynaklar, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını bildirdi.

"YANLI VE YANLIŞ"



Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bahçeli, “Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın, gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur.” dedi.



Bahçeli, “Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA’nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur.” ifadelerini kullandı.

