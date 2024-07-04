UEFA'nın "Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale Avusturya'nın kaldığı" paylaşımına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA), web sitesinde yer aldığı belirtilen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale Avusturya'nın kaldığına ilişkin iddiayı yalanlandı.

UEFA'nın "Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale Avusturya'nın kaldığı" paylaşımına yalanlama

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin () Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale 'nın kaldığını bildirdiği iddia edildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "UEFA'nın resmi sitesinden yayımlanan 'Avrupa Şampiyonasında çeyrek finale Avusturya'nın kaldığı' iddiası doğru değildir. 2 Temmuz 2024 Salı günü oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu eşleşmesinde , Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale katılmaya hak kazanmıştır. Türkiye ve Hollanda'nın karşılaşacağı çeyrek final maçı 6 Temmuz 2024 tarihinde saat 22.00'de oynanacaktır." denildi.

UEFA'nın sitesinde 2 Temmuz'da Avusturya'nın çeyrek finale kaldığı paylaşımı yapıldığı, ardından bunun silindiği belirtildi.

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