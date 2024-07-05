UEFA'nın Merih Demiral kararına Ankara'dan art arda tepkiler

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında bozkurt işareti yapan A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a verilen cezaya tepkiler gelmeye devam ediyor.

YILMAZ: GÖLGELENDİRİLMEMELİDİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA Disiplin Kurulunun, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesine tepki gösterdi.



Kararı "kabul edilemez" olarak nitelendiren Yılmaz, şunları kaydetti:



"Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz. Futbolun heyecanı ve güzelliği ön yargılı kararlarla gölgelenmemelidir."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: KARARI KINIYORUM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından kararı kınayarak "Bu ceza, çifte standartlı, ön yargılı bir anlayışın neticesidir. Maksadını aşan bu karar, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na gölge düşürdüğü gibi sporun barış ve dostluk iklimini de zedelemektedir. Bizim çocuklar kim ne yaparsa yapsın şimdiden bizim şampiyonlarımızdır." dedi.

BOZDAĞ: SPORA SİYASETİ KARIŞTIRMIŞTIR

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada, UEFA'nın kararını kınayarak "UEFA'nın bu haksız kararı siyasidir, hukuki değildir." ifadelerini kullanıp ayrımcılık yapıladığını vurguladı.



TBMM Başkanvekili Bozdağ, şunları kaydetti:



"Asıl aşırıcılığı UEFA yapmıştır. Milli futbolcumuz Merih Demiral ile gurur duyuyoruz. Onun sevincini aynı şekilde paylaştık, paylaşıyoruz. UEFA, sahada kazanan Türk A Milli Futbol Takımımıza, belli ki masa başı oyunlarla kaybettirmek istiyor. UEFA verdiği haksız kararla A Milli Futbol Takımımızın sonu finale çıkacak yürüyüşünü durduramayacaktır. Türk tarihinde ve kültüründe yer alan milli bir sembolü, disiplin cezası vermeye gerekçe yapmak, cehaletle izah edilemez, ancak kasıtla izah edilebilir. UEFA, spora siyaseti karıştırmıştır. UEFA'yı bir kez daha kınıyorum ve soruyorum; haç işareti yapanlara ve istavroz çıkaranlara neden disiplin cezası vermiyorsun, ey UEFA? Yarın milli takımımız, attığı gollerle hem Hollanda'yı hem de UEFA'yı yenecektir. Rabbim, A Milli Takımımızın ve futbolcularımızın yar ve yardımcısı olsun. Millilerimizin vurdukları top gol olsun. Galibiyet ve zafer A Milli Futbol Takımımızın olsun."

BAKAN TUNÇ: YASAK BİR HAREKET DEĞİL

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecileri yaptığı açıklamada Demiral'in hareketinin yasaklı bir hareket olmadığını belirtti. Demiral, "Futbolcular, sevinçlerini istedikleri şekilde gösteriyor. Karar haksız bir karar. UEFA çok büyük bir hata yaptı. Hollanda'yı yenerek cevap vereceğiz. Bu tür hatalı kararların verilmemesi lazım. Spor kardeşlik." dedi.