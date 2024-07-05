UEFA'nın Merih Demiral kararına Ankara'dan art arda tepkiler

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında bozkurt işareti yapan A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'a verilen cezaya tepkiler gelmeye devam ediyor.
YILMAZ: GÖLGELENDİRİLMEMELİDİR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA Disiplin Kurulunun, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesine tepki gösterdi.
Kararı "kabul edilemez" olarak nitelendiren Yılmaz, şunları kaydetti:
"Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz. Futbolun heyecanı ve güzelliği ön yargılı kararlarla gölgelenmemelidir."
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: KARARI KINIYORUM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından kararı kınayarak "Bu ceza, çifte standartlı, ön yargılı bir anlayışın neticesidir. Maksadını aşan bu karar, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na gölge düşürdüğü gibi sporun barış ve dostluk iklimini de zedelemektedir. Bizim çocuklar kim ne yaparsa yapsın şimdiden bizim şampiyonlarımızdır." dedi.
BOZDAĞ: SPORA SİYASETİ KARIŞTIRMIŞTIR
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada, UEFA'nın kararını kınayarak "UEFA'nın bu haksız kararı siyasidir, hukuki değildir." ifadelerini kullanıp ayrımcılık yapıladığını vurguladı.
TBMM Başkanvekili Bozdağ, şunları kaydetti:
"Asıl aşırıcılığı UEFA yapmıştır. Milli futbolcumuz Merih Demiral ile gurur duyuyoruz. Onun sevincini aynı şekilde paylaştık, paylaşıyoruz. UEFA, sahada kazanan Türk A Milli Futbol Takımımıza, belli ki masa başı oyunlarla kaybettirmek istiyor. UEFA verdiği haksız kararla A Milli Futbol Takımımızın sonu finale çıkacak yürüyüşünü durduramayacaktır. Türk tarihinde ve kültüründe yer alan milli bir sembolü, disiplin cezası vermeye gerekçe yapmak, cehaletle izah edilemez, ancak kasıtla izah edilebilir. UEFA, spora siyaseti karıştırmıştır. UEFA'yı bir kez daha kınıyorum ve soruyorum; haç işareti yapanlara ve istavroz çıkaranlara neden disiplin cezası vermiyorsun, ey UEFA? Yarın milli takımımız, attığı gollerle hem Hollanda'yı hem de UEFA'yı yenecektir. Rabbim, A Milli Takımımızın ve futbolcularımızın yar ve yardımcısı olsun. Millilerimizin vurdukları top gol olsun. Galibiyet ve zafer A Milli Futbol Takımımızın olsun."
BAKAN TUNÇ: YASAK BİR HAREKET DEĞİL
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecileri yaptığı açıklamada Demiral'in hareketinin yasaklı bir hareket olmadığını belirtti. Demiral, "Futbolcular, sevinçlerini istedikleri şekilde gösteriyor. Karar haksız bir karar. UEFA çok büyük bir hata yaptı. Hollanda'yı yenerek cevap vereceğiz. Bu tür hatalı kararların verilmemesi lazım. Spor kardeşlik." dedi.
BAKAN BAK: GEREKEN CEVABI YEŞİL SAHADA VERECEKTİR
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle UEFA tarafından milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmesine tepki gösterdi.
Bak, "UEFA'nın, hukuki hiçbir dayanağı olmayan, bütünüyle siyasi olduğuna inandığımız haksız ve yanlı kararını kınıyoruz. Ülkemize ve milli futbolcumuz Merih Demiral'a uygulanan bu çifte standarda karşı hukuki yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Futbolcularımıza inanıyoruz. Onlar da gereken cevabı yeşil sahada verecektir!" paylaşımında bulundu.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ESEFLE KARŞILIYORUZ
Dışişleri Bakanlığı tarafından da yapılan açıklamada "UEFA tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral’a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz." denildi.
Uluslararası spor karşılaşmalarının toplumları ve ülkeleri birbirine yakınlaştırmak için tertip edildiğinin altının çizildiği açıklamada "Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızda derin bir hayal kırıklığı yaratan bu karar, bazı Avrupa ülkelerinde yabancılara karşı ön yargılı davranma eğiliminin giderek arttığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirmiştir." ifadeleri kullanıldı.
ÇELİK: SİYASİ BASKI GÖLGESİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından UEFA Disiplin Kurulu'nun Demiral'a verilen 2 maç cezasını hatalı bir karar olarak değerlendirdi.
"UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığı göstermektedir." ifadelerini kullanan Çelik, kararın futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürdüğünü dile getirdi.
BAHÇELİ: TAHAMMÜLÜ İMKANSIZ SKANDAL BİR KARARDIR
MHP lideri Devlet Bahçeli de sosyal medya hesabından UEFA'nın kararına tepki gösterdi.
Kararı skandal olarak değerlendiren Bahçeli, "Aynı zamanda ırkçı ve faşizan eğilimlerin UEFA’ya nüfuz etmesi utanç duyulacak bir ilkelliktir." dedi.
Bozkurt simgesinin Türklüğün varoluşsal onuru, geçmişle geleceği buluşturan ortak değeri olduğunu ifade eden Bahçeli, "Nitekim bu değere hazımsızlık gösterilmesi Türk milletine beslenen iflah olmaz husumetin ve Türk tarihini karalama rezilliğinin iğrenç bir tezahürüdür. UEFA, bazı ülkelerin futbolcularıyla ilgili verdiği benzeri kararlarda oldukça geniş görüşlü ve hoş görülü yaklaşmasına rağmen sırayı bir Türk futbolcu aldığında nefretini gizleyememiştir." paylaşımında bulundu.
Bahçeli'nin sosyal medya paylaşımının tamamı şöyle:
"Dünya futboluna kara bir leke sürülmüş, 2024 Avrupa Şampiyonası’na gölge düşmüştür. Ancak çılgın Türkler her engeli aşacak azim ve inançtadır. A Milli Futbol Takımımızın arkasında 85 milyon Türk vatandaşı dua, destek ve tezahüratıyla ayaktadır. Geldiğimiz bu aşamada Türk milletinin tarihi mirasına apaçık saygısızlık yapan UEFA, bahse konu ayıplı kararını geri almadan A Milli Futbol Takımımızın Hollanda karşılaşmasına çıkmaması ve bir hak olan demokratik protestosunu bu şekilde göstermesi ahlaki ve milli nitelikli bir beklentidir. UEFA laçka kararından vazgeçmezse Hollanda’nın sahada tek başına bırakılması ve A Milli Futbol Takımımızın Türkiye’ye dönüşü milli haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır. Boyun eğerek, taviz verilerek, teslim olarak kazanılacak bir başarı her manada hezimet ve zilletin makyajlanmasıdır. Merih evladımızın ve bütün milli futbolcularımızın sonuna kadar yanındayız. Biriz, beraberiz, hep birlikte Türkiye’yiz, Türk milletiyiz."
ÖZEL: EN GÜZEL YANITI YARINKİ MÜSABAKADA VERECEKTİR
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi, hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karardır. İtirazımızla bu kararın düzeleceğini umuyoruz. Karar ne olursa olsun Milli Takımımız bu tutuma en güzel yanıtı yarınki müsabakada verecektir." ifadelerini kullandı.
TFF BAŞKANI: HUKUK DIŞI VE SİYASİ BİR KARAR
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise kararı hukuk dışı ve siyasi olarak değerlendirdi.
Büyükekşi, "UEFA Etik ve Disiplin Komitesi tarafından oyuncumuz Merih Demiral'a verilen iki maçlık cezayı kabul edilemez, hukuk dışı ve siyasi bir karar olarak görüyoruz." dedi.
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