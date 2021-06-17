UFO sandı, meteoroloji balonu çıktı

Samsun'da Ali Doğan (48) isimli bir vatandaş, evinin çatısında otururken, gökyüzünde bir cisim fark etti. Cismin UFO olabileceğini düşünen Doğan, hemen çocuğunu çağırarak o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.



Gökyüzündeki cismin UFO’ya benzediğini belirten Ali Doğan o anları şöyle anlattı:

“Evin terasında Samsun manzarasını seyrediyordum. Birden uzaktan bir cismin yükseldiğini gördüm. Telefon yanımda olduğu için hemen kaydetmeye başladım. UFO’ya da benziyordu. Can simidi gibi ortası boştu. Zaman zaman da parlıyordu. Gök cismi elips bir çizgi çizerek, güneye doğru gitti. Ortalama 7 dakika gözlemledim. Çocuğumu çağırdım, o da benimle beraber gök cismini takip etti” dedi.



HAVA TAHMİN BALONU

Vatandaş tarafından çekilen görüntüyü inceleyen Meteoroloji 10 Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi uzmanları, gökyüzünde düz bir hizada yükselen cismin yüzde 99 oranında meteorolojinin hava tahmin balonu olduğunu söyledi.

Samsun’da bulunan Meteoroloji 10 Bölge Müdürlüğü tarafından günde 2 kez tüm dünya ile aynı saatte meteoroloji hava tahmin balonu gökyüzüne bırakılıyor.