Üfürükçülükle gayrimenkul zengini olmuş. Dolandırıcı izini kaybettirmek için altın almış

Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü e-posta hesabına 30 Nisan 2025'te "Yıldızkent semtinde bir adreste Serdar isimli kişinin üfürükçülük ve medyumluk adı altında para karşılığı sahte tedavi, büyü yapma vaadiyle faaliyetlerde bulunduğu ve insanları kandırarak maddi çıkar sağladığı" şeklinde ihbarda bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı ve Serdar Ç. (53) tutuklandı.

Şüpheli hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın GSM hattına mahkeme kararıyla üç ay süreyle iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri uygulandığı ve bu süreçte de ihbarı doğrulayan 76 suç içerikli görüşmenin tespit edildiği belirtildi.

2 MİLYON 383 BİN LİRALIK ALTIN ALIMI

İddianamede, Serdar Ç.'nin 1 Ocak-20 Ekim 2025 dönemindeki banka hesapları incelenmesinde 3 farklı hesabına 204 kişiden 308 işlemde toplam 2 milyon 939 bin 157 lira ve 5 bin 100 euro geldiği tespit edildi.

Sanığın eşi A.Ç.'nin hesabına ise aylık ve kira ödemeleri şeklinde 39 işlemde 546 bin 380 lira geldiği ve bu paralarla 41 farklı işlemde 2 milyon 383 bin 335 liralık altın satın alındığı kaydedildi. İddianame'de “Sanık ile eşinin hesaplarına gelen paraların büyük çoğunluğunu kuyumcuya aktardıkları ve altın aldıkları, bu yönüyle gelen paraları altına çevirerek paraların finansal izinin kaybettirilmeye çalışıldığı değerlendirilmiştir.” denildi.

Türkiye'nin çok sayıda farklı ilinde ikamet eden 204 kişinin sanığın banka hesabına gönderdiği paraların açıklama kısmına "kurban bedeli, adak, zekat, hocam teşekkür ederiz, fitre, bağış" gibi ifadelerin kullanıldığı görüldü.

İddianamede, sanık ve eşinin suç gelirleriyle toplam 13 taşınmaz malvarlığı ve iki araç aldıkları da tespitler arasında yer aldı.

KARGOYLA AYET GÖNDERMİŞ

Sanığın dolandırıcılık eylemini pekiştirmek amacıyla kargo yoluyla "ayet ve dua" gönderdiği, bunların sorunların çözümünde etkili olacağını telkin ederek bilimsel dayanağı olmayan ritüellerle müştekileri manipüle ettiği kaydedilen iddianamede, sanığın evi ve arabasında yapılan aramalarda ise 74 bin 700 lira, toplam 428,49 gram altın bilezik ve yüzük bulunduğu belirtildi.

"KURBAN KESİMİ" ADI ALTINDA PARA TOPLAMIŞ

Müştekilerin sanığa "kurban kesimi" adı altında yüksek meblağlar göndererek şikayetçi olduklarını beyan ettikleri ifade edildi.

Tüm soruşturma kapsamında elde edilen ihbarlar, iletişim tespitleri, müşteki beyanları, hesap hareketleri, inceleme ve tespitlerle kargo kayıtlarının bir bütün olarak değerlendirildiği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sanığın kendisiyle irtibata geçen müştekilere karşı kendisini 'hoca' olarak tanıttığı ve 'manevi rehber, manevi otorite' gibi konumlandırdığı, kendisine farklı kişisel sorunlar için ulaşan çok sayıda müşteki ile yapmış olduğu görüşmelerde dini inanç ve duyguları araç haline getirip kullanmak suretiyle sözde 'sihir bozma, nazarı kaldırma, kurban kesme, ayet yazma' gibi gerçeğe aykırı ve hileli yöntemlerle aldatarak menfaat temin ettiği, hesabına gelen paraların çok büyük bir bölümü ile altın alımı yaparak sistematik bir şekilde kayıt dışına çıkardığı ve paraların finansal izinin kaybettirilmeye çalışıldığı, yapılan havalelerin önemli bir kısmının açıklamalarında 'kurban, adak, fitre, bağış, şifa' gibi ibarelerin yer aldığı, hesabına para gönderen 204 kişinin adres bilgileri irdelendiğinde söz konusu kişilerin Türkiye'nin değişik illerinde ikamet eden kişiler olduğu, Türkiye'nin farklı illerinde bulunan kişilere yoğun kargo göndermesinin görüşmelerde geçen 'ayet/dua gönderme, suya karıştırıp içme, evine asma' gibi ritüellerle birebir örtüştüğü anlaşılmıştır."

İSTENEN CEZA

İddianamede, sanık Serdar Ç.'nin 32 müştekiye yönelik eyleminden dolayı "Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 128 yıldan 320 yıla kadar hapis ve adli para, 4 müştekiye yönelik ise aynı suçun teşebbüste kalmasından dolayı 4 yıldan 30 yıla kadar hapis ve adli parayla cezalandırılması talep ediliyor.