Uganda’da toprak kayması: 15 ölü, 113 kayıp

Uganda’da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymalarında 15 kişi hayatını kaybetti, 113 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Uganda’da toprak kayması: 15 ölü, 113 kayıp

Uganda’nın doğusunda yer alan Bulambuli bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu toprak kaymaları meydana geldi.

Yetkililer, 6 köyde en az 40 evin toprak altında kaldığını belirterek, şu ana kadar 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

Can kaybının artmasının beklendiğini ifade eden yetkililer, 113 kişiden ise hala haber alınamadığını aktardı.

Bölgede, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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