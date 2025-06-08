Uğur böceği görünümlü böcek, sandığınız kadar masum değil

Masum uğur böceklerine benzemeyen iri yapılı böceği cep telefonuyla kayda alan vatandaş, daha sonra zehirli olduğunu öğrendi. Kırmızı-siyah renkleriyle uğur böceğine benzeyen ve zehirli bu türün genellikle ormanlık ve kırsal alanlarda yaşadığı öğrenildi.