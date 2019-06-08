Gazeteci Uğur Dündar, İstanbul AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım ve İstanbul CHP Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun birlikte katılması planlanan ortak canlı yayında moderatörlük yapmayacağını sosyal medya üzerinden bildirdi.

Dündar açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi 31 Mart seçimleri öncesinde, Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı açık oturumun moderatörlüğü için her iki adayın da ismim üzerinde uzlaşmaları, onurla sürdürdüğüm 50 yıllık meslek hayatımın manevi madalyalarından biri olmuştur."

"Halkımızın yıllardır Türkiye’nin en güvenilir ismi olarak tarafıma gösterdiği güvenin, siyasi kutuplaşmanın zirveye çıktığı bu dönemde ve böyle önemli bir konuda her iki aday tarafından paylaşıyor olması son derece anlamlı ve değerlidir. Her iki adaya da teşekkür ediyorum."

"Kendime ve toplumuma karşı duyduğum sorumlulun bilinciyle, bu açık oturumda adaletin terazisini milim saptırmayacağıma ve geçmiştekilerde olduğu gibi, her iki tarafın da yayın sonrasında teşekkürleriyle karşılaşacağıma en ufak şüphem yoktur. Bunlarla birlikte, Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum."

Binali Yıldırım, Kastamonu Belediyesi'ne gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İmamoğlu ile yapılması planlanan canlı yayın programı hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbulululara, vatandaşlara duyurması daha doğru. 'Yok bu kanal oldu, şu kanal olmadı' gibi tartışmalardan kurtulmuş olunur. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah" demişti.