Uğur Mumcu suikastı davası: Mehmet Ağar'dan "tuğla" sorusuna yanıt

Araştırmacı gazeteciliğin simge ismi Uğur Mumcu'nun öldürülmesine ilişkin firari sanık Oğuz Demir'in yargılandığı dava sürüyor.

Davanın yeni celsesi bugün Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya Mumcu'nun kızı Özge Aybars Mumcu ve avukatı katıldı.

Eski bakan Mehmet Ağar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katılarak, tanık olarak dinlendi.

MEHMET AĞAR'A DUVAR DİYALOĞU SORULDU

Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, eski bakanın 1996 yılında kendisine, "Bir tuğla çekersek duvar yıkılır." dediğini söylemişti.

Ağar'a bu diyalog soruldu. Eski bakan, "Bu konu tamamıyla yanlış anlaşıldı." dedi.

"ÜLKENİN TAM BAĞIMSIZLIĞI KONUSUNDA HEMFİKİRDİK"

Uğur Mumcu'nun ölümünden kendisinin de üzüntü duyduğunu söyleyen Mehmet Ağar, kendisinin mülkiyeden sınıf arkadaşı olduğunu anlattı.

Uğur Mumcu'nun zaman zaman evine gittiğini ve fikir alışverişlerinde bulunduklarını söyleyen Ağar, "Ben o dönem kendisine koruma ekibini de görevlendirdim. Ülkenin tam bağımsızlığı, her türlü teröre karşı olmak ve hukuk devleti konularında hemfikirdik." ifadelerini kullandı.

"Duvar" sözünü kendisinin söylemediğini belirten Ağar, "Keşke bunu ucundan yakalasaydık. Ardından Bahri Üçok, Muammer Aksoy cinayetleri çözülürdü." şeklinde konuştu.

"DUVAR DA TUĞLA DA ÇEKERİM"

Ağar, "Sizi devlet içinden tehdit eden oldu mu?" sorusu üzerine ise şu yanıtı verdi:

"Ben neden korkayım. Duvar da tuğla da çekerim, kimseden korkmam. O dönemin sıkıntısı yoğun terörle mücadeleydi. Bu olayla ilgili zaten devletin devamlılığı esastır. Bu cinayetin çözülmesini her polis ister."

"MOSSAD'IN İŞİDİR" SÖZÜ SORULDU

Duruşmada, Ağar'a "Devlet mekanizmasında engellemeye şahit oldunuz mu?" sorusu da yöneltildi. Ağar, "Asla öyle bir şey söz konusu değil; hatta çözülmesi için çaba sarf edildi." dedi.

Eski bir Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubunun "Mossad’ın işidir." sözüne ilişkin sorulan soruya Ağar, "Somut bir delil olmadan değerlendirme yapmak olmaz; aksi durumda devleti sıkıntıya sokarız" dedi.

"YAPTIĞIMIZ İŞLERİN DEVLET KAYITLARI VAR"

Ağar, "O dönem elinize istihbari bilgi geçti mi?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Biz Meclis komisyonunda da söyledik. O dönemde, alt rütbelerdeyken biz terörün arkasında Sovyet Rusya’nın olduğunu düşünüyorduk; sonradan Batılıların arkasında olduğunu fark ettik. Yaptığımız işlerin devlet kayıtları vardır. Gladyo diye bir şeyin bizimle alakası yoktur. Bunlar hayali meselelerdir" dedi.

UMUT DAVASI NEDİR?

Gazeteciler Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok cinayetlerinin de arasında olduğu çok sayıda olayı kapsayan dava Umut Davası olarak anılıyor.

Dava süreci ilk olarak Ankara 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde açılan dava ile başladı.

Yargılama 7 Ocak 2002 yılına kadar sürdü.

Sanık Necdet Yüksel'in, Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı eylemlerini, sanık Rüştü Aytufan'ın ise Ahmet Taner Kışlalı eylemini gerçekleştirdiklerine karar verilerek Anayasayı ihlal suçundan idam cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi.

Bu kararlar daha sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi.

Uğur Mumcu'nun aracına bombayı koyduğu belirtilen Oğuz Demir ise yıllardır firari.

Demir hakkındaki yargılama, Ankara'da devam ediyor.