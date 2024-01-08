UKOME açıkladı: İBB aylık öğrenci akbili ne kadar oldu?

UKOME 2024 Ocak ayı toplantısında toplu taşımaya ve taksi ücretlerine zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.



İBB AYLIK AKBİLİ NE KADAR?



Mavi Kart aylık fiyatı, tam 1177 TL'den 1388 TL'ye, öğrenci aylık abonman fiyatı da, 212 TL'den 250 TL'ye yükseldi.



İBB METROBÜS METRO VE OTOBÜS BİLET FİYATI



Kabul edilen zam teklifi kapsamında, yüzde 18'lik zamla tam elektronik bilet ücreti 15 liradan 17,70 liraya, öğrenci 7,32 liradan 8,64 liraya, indirimli ücret ise 10,74 liradan 12,67 liraya yükseldi.



