UKOME toplantısı ne zaman? Ağustos UKOME toplantısı için geri sayım

UKOME toplantısı, İstanbul'daki toplu taşıma fiyatını yakından takip edenlerce merak ediliyor. Son toplantıdan karar çıkmaması tüm gözleri yeni yapılacak toplantıya çevirdi. İşte, Ağustos UKOME toplantısı hakkında bilgiler...



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşımda ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü. İstenilen zam oranlarında anlaşmaya varılamadığı için toplu ulaşıma zam ağustos ayı toplantısına ertelendi.



NE KADAR ZAM TALEP EDİLDİ?



İBB yönetimi enflasyon, asgari ücret ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle toplu taşıma ücretlerine yüzde 57.07, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri yüzde 40, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yüzde 100, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası personel servisleri için yüzde 200, okul servisleri için ise yüzde 82, Dentur Avrasya yüzde 101, Turyol yüzde 65 oranından zam yapılmasını teklif etmişti.



UKOME TOPLANTISI NE ZAMAN?



Görüşülen tekliflerin ardından, İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisi olmak üzere toplu ulaşıma zam ertelenmiş oldu.Teklifler, alt komisyona çekildi. UKOME, ağustos ayında aynı gündemle tekrar toplanacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının Ağustos ayının son haftası yapılması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



