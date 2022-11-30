UKOME'de kabul edildi: İstanbul'a 2 bin 125 yeni taksi

İBB UKOME Toplantısı'nda 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi kararlaştırıldı.

İBB UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.



Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi teklifi de gündeme geldi.



İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifiyle kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesini önerdi.

FARKLI ÖDEME SEÇENEKLERİ



Yeni araç ve şoförler için İstanbulluların lehine bazı taahhüt ve şartlar getirdiklerini anlatan Cihan, taksilerde güvenlik bölmesi, bilgilendirme ekranı ile kamera ve araç takip sistemini zorunlu tutacaklarını, İstanbulkart entegreli ve kredi kartı gibi farklı ödeme seçeneklerinin bulunacağını açıkladı.



Cihan, taksi sahiplerinin belirlenen kurallara uyacakları yönünde taahhüt imzalayacaklarını, şoförlere de eğitim, davranış ve giyim konularında standart getirileceğini kaydetti.

OY ÇOKLUĞU İLE ONAYLANDI

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüsün taksiye dönüştürülmesi oy çokluğuyla, 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi oy birliğiyle, dönüşümden sonra 3 yıl boyunca plakaların el değiştirilmemesi kararı da oy çokluğuyla onaylandı.

Engelli erişimine uygun 500 taksi teklifi ise oy çokluğuyla reddedildi.

Öte yandan, skuterlerin 25 kilometre olan mevcut hız sınırının 20 kilometreye düşürülmesi teklifi de oy birliğiyle kabul edildi.