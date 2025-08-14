UKOME'de Martı Tag ve Zuppin XL kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı yapıldı.



Toplantıda Martı Tag ve Zuppin XL adlı şirketlerin lisans başvurusu görüşüldü.

BAŞVURULARA RET



İki şirketin de uygulama üzerinden yapılan taşımacılık lisansı başvurusu reddedildi.



Alınan karar Martı scooterı kapsamazken sadece otomobil ile yapılan işlemler için geçerli.