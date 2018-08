Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), herhangi bir sebeple araç değişikliği durumunda sarı taksi taşımacılığında kullanılacak taşıtların yerli üretim "C" segmenti olmasını kararlaştırdı.



Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın yerli ve milli üretime destek çağrısından sonra yapılan UKOME toplantısında yeni bazı kararlar alındı.



Belediyeden alınan bilgiye göre, UKOME'nin 16 Ağustos 2018 tarihinde yapılan toplantısında, herhangi bir sebeple araç değişikliği durumunda sarı taksi taşımacılığında kullanılacak taşıtların yerli üretim "C" segmenti olması karara bağlandı.



YÜZDE 50'DEN FAZLASI YERLİ ARAÇLAR

Yerli üretime destek amacıyla Türkiye'de üretilen ve muhteviyatı yüzde 50'den fazla yerli olan sarı renkli "C" segmentindeki taşıtlar, yeni şartlara göre hizmet verebilecek.



TURKUAZ TAKSİLER D SEGMENTİ OLACAK

UKOME toplantısında Turkuaz taksilerin "D" segmentindeki araçlarla devam etmesi kararlaştırıldı. Ancak herhangi bir sebeple araç değişikliği halinde "C" segmentindeki sarı taksi yerine "D" segmentindeki bir aracın konulması kararı, yerli üretime destek vermek amacıyla yürürlüğe konulmadı.



Bunun yerine çeşitli nedenlerle aracını değiştirenlerin yine Türkiye'de üretilen ve muhteviyatı yüzde 50’den fazla yerli olan "C" segmentinde sarı renk, sıfır kilometre, otomatik vites ve tüm yolcuları kapsayan hava yastıklı şartını taşıyacak taşıtlar, aynı tarife ile çalışabilecekler.



BORDO TAKSİLERE "T" PLAKA



Aynı tarihli toplantıda bazı ilçelerde hizmet veren bordo renkli taksiler ilgili de karar alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılan, günlük hareketlilik ve yolculuk analizleri sonucunda Büyükçekmece ve Sultanbeyli bölgelerinde hizmet veren C ve M plakalı bordo renkli taksilerde T plaka olarak hizmet vermeye başlayacak. Bu taksilerin İstanbul genelinde çalışabilmesi için turkuaz ve "D" segmenti olması gerekiyor.



Büyükçekmece ve Sultanbeyli çalışma bölgelerindeki C ve M plakalı 532 taksinin en az 0-2 yaş D segmenti araçlara (turkuaz taksi) geçiş yapmaları koşulu ile "T" seri plaka verilerek sarı taksi çalışma bölgesinin tamamında çalışabilecek. T Plakalı taksilerin bölge farkı olmaksızın (Çatalca, Silivri ve Şile hariç) her yerden yolcu alabilecek. Çatalca, Silivri ve Şile ilçelerinde faaliyet gösteren M plakalı taksilerin ise sadece mevcut bölgelerinde yolcu alabilecek.



BAŞKAN UYSAL İSTEMİŞTİ



UKOME’deki kararlar İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın çağrısı üzerine alındı. Uysal geçtiğimiz günlerde Marmara Belediyeler Birliği Encümen toplantısında yerli ve milli üretime destek çağrısı yapmıştı.



Uysal, ekonomik savaş ve psikolojik algı operasyonu kapsamında Türk lirasını yıpratmaya yönelik adımların atıldığı bu dönemde; devletin aldığı tedbirlere ek olarak yerel yönetimlerin de üzerlerine düşen sorumluluk çerçevesinde gerekli adımları atması gerektiğini belirtmişti.