Ukrayna Büyükelçisi: Türkiye'yi bizi desteklemeye çağırıyoruz

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Rusya ile savaş halinde olduklarını ve Türkiye'den destek beklediklerini söyledi. Bodnar, boğazların Rus gemilerine kapatılmasına yönelik Türkiye tarafına taleplerini ilettiklerini kaydetti.

Haberler - DHA 24.02.2022 - 08:50 | Son Güncelleme : 24.02.2022 - 10:35

Ukrayna Büyükelçisi: Türkiye'yi bizi desteklemeye çağırıyoruz

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sabah saatlerinde 'ya karşı askeri operasyona başladı.

Gelişme üzerine Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden bir açıklama açıklama yapıldı.

Elçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada barışçıl Ukrayna'nın barışçıl şehirlerinin bombalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Stratejik ortağımız 'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"SAVAŞ HALİNDEYİZ"

Ardından son gelişmeleri değerlendirmek üzere Büyükelçi Vasyl Bodnar, kısa bir basın toplantısı düzenledi. Rusya ile savaş halinde olduklarını söyleyen Bodnar, "Tüm dünyayı Putin'e karşı koalisyon kurmaya ve savaşın genişletilmesini önlemeye çağırıyoruz. Söz konusu saldırganlığı önlemeye çağırıyoruz. Bugün Ukrayna sizin güvenliğinizi koruyor" dedi.

"TÜRKİYE BOĞAZLARI KAPATSIN"

Türkiye'den de destek beklediklerini kaydeden Bodnar, “Hava sahasının ve Rus gemileri için Çanakkale ve İstanbul Boğaz’ının kapatılmasıyla ilgili resmi talebimizi Türk tarafına ilettik" diye konuştu.

YAPTIRIM ÇAĞRISI

Bodnar, "Aynı zamanda Rus tarafına bir yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Rus işadamlarının hisselerine el konulmasını ve buradan para kazanılmamasının sağlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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