Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye'de: Kritik görüşme sona erdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi. Zelenski'yi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.
İKİLİ GÖRÜŞME SONA ERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi kabul etti. İkilinin görüşmesi saat 21.00 sıralarında başladı. Erdoğan ve Zelenski'nin baş başa görüşmesi yaklaşık 2.5 saat sürdü.
İki liderin görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
Görüşmelerin ardından Erdoğan ve Zelenski'nin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Zelenskiy, görüşme öncesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile barış formülü konusundaki pozisyonların koordinasyonu, NATO Zirvesi, güvenlik garantileri, Tahıl Anlaşması, Ukrayna'nın yeniden inşası ve Türk ve Ukraynalı şirketler arasındaki savunma sözleşmeleri konularını ele alacaklarını kaydetmişti.
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