Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye'de: Kritik görüşme sona erdi

İki liderin görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.



Görüşmelerin ardından Erdoğan ve Zelenski'nin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.



Zelenskiy, görüşme öncesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile barış formülü konusundaki pozisyonların koordinasyonu, NATO Zirvesi, güvenlik garantileri, Tahıl Anlaşması, Ukrayna'nın yeniden inşası ve Türk ve Ukraynalı şirketler arasındaki savunma sözleşmeleri konularını ele alacaklarını kaydetmişti.



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