Ukrayna hava sahası kapanınca, Antalya-Moskova uçuşu 2 saat uzadı

Moskova ile Antalya arasındaki uçuş süresi, Ukrayna'nın hava sahasının kapanması nedeniyle yaklaşık 2 saat uzadı.

Haberler - DHA 26.02.2022 - 10:38

Ukrayna hava sahası kapanınca, Antalya-Moskova uçuşu 2 saat uzadı

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'nın çarşamba günü 'ya başlattığı harekatın ardından Ukrayna hava sahasını kapatınca yüzlerce uçuş iptal edildi.

Rusya da ülkenin güneyindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurdu.

Radar görüntüleri de hava trafiğindeki aksamayı gösteriyor. 

SÜRESİ 2 SAAT UZADI

Kapanan hava sahası nedeniyle 'den yapılan bazı uçuşların süresi de uzadı. Rusya'dan gelen uçuş trafiğinin en yoğun yaşandığı noktalardan olan Antalya'dan Moskova'ya yapılan uçuşların süresi yaklaşık 2 saat uzadı.

Uçuşta daha önce Romanya, Moldova, Ukrayna hava sahalarını kullanarak Moskova'ya ulaşan uçaklar, saldırının başladığı 23 Şubat’tan sonra Moldova ve Belarus hava sahalarını kullanmamaya başladı.

Uçaklar bunun yerine Bulgaristan, Macaristan, Slovakya, Polonya, Litvanya ve Letonya hava sahalarını geçerek Moskova'ya ulaşmaya başladı.

Antalya-Moskova uçuşu 2 saat uzadı Antalya-Moskova uçuşu 2 saat uzadı

UÇUŞ SÜRELERİ UZADI

23 Şubat öncesinde Antalya'dan Moskova'ya Ukrayna hava sahasını kullanarak giden uçakların uçuş süresi ortalama 2 saat 54 dakikada sürerken, saldırı sonrası bu süre 4 saat 15 dakikaya kadar uzadı.

Moskova'dan Antalya'ya Karadeniz üzerinden gelen uçuşların rotaları da değişti. Daha önce Karadeniz üzerinden geçerek Antalya'ya ortalama 3 saat 6 dakikada ulaşan uçaklar, saldırının başlamasıyla rotalarını değiştirip Kazakistan ve Gürcistan üzerinden gelince uçuş süresi 4 saat 50 dakikaya kadar ulaştı.

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