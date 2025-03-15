Ukrayna için çevrimiçi zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere’nin girişimiyle Ukrayna için 25 ülkenin katılımıyla gerçekleşen Çevrimiçi Liderler Toplantısı’na katıldı.
İngiltere’nin girişimiyle Ukrayna için 25 ülkenin katılımıyla Çevrimiçi Liderler Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Erdoğan toplantıya Milli Savunma Üniversitesi'nden katıldı
Çevrimiçi Liderler Toplantısı’na katılan Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.
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