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Ukrayna için çevrimiçi zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere’nin girişimiyle Ukrayna için 25 ülkenin katılımıyla gerçekleşen Çevrimiçi Liderler Toplantısı’na katıldı.

Ukrayna için çevrimiçi zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
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İngiltere’nin girişimiyle Ukrayna için 25 ülkenin katılımıyla Çevrimiçi Liderler Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı da katıldı.

Ukrayna için çevrimiçi zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı - 1 Erdoğan toplantıya Milli Savunma Üniversitesi'nden katıldı

Çevrimiçi Liderler Toplantısı’na katılan Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

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