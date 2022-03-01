Ukrayna için telefon diplomasisi

Ankara, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin telefon diplomasisini sürdürüyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.



Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ile insani durum ve ateşkes sağlanması konuları ele alındı. Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşına Türkiye'nin ateşkes sağlama konusunda muhattaplarıyla gerçekleştirdiği görüşmeler ile tahliye çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Akar mevkidaşına, Türkiye’nin bölgede barış için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Ukrayna’ya yönelik insani yardımların süreceğini de vurguladı.



Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve birlik komutanlarının katılımıyla Ukrayna gündemi bir toplantı da gerçekleştirildi. Toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve sahadaki son durum değerlendirildi. Toplantı salonundaki Ukrayna haritası dikkat çekti.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ibrahim Kalın da 2 önemli görüşme gerçekleştirdi. Kalın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dış politika başdanışmanı Yuri Uşakov'la telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki savaş ve Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.



Diplomatik girişimlerin sonuç vermesi ve ateşkes müzakerelerinin başarıyla sonuçlanmasının, bölgenin barış ve istikrarı açısından önemine vurgu yapıldı. Çatışma ve gerginlik ortamının bir an önce sonlandırılması için ortak çabaların arttırılması hususunda mutabık kalındı.



Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğine vurgu yaptı. Görüşmede, ateşkesin sağlanması için ortak çalışma yapılması konusunda mutabık kalındı.