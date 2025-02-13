Ukrayna ve ABD arasında madenlerle ilgili anlaşma müzakereleri başladı

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenski ile Kiev'de temaslarda bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ukrayna'nın sahip olduğu maden kaynakları hakkında görüştü.



Dün gece yapılan görüşmede Bessent'e, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Zelenski, Ukrayna'da uzun vadeli ve adil barışın sağlanması için ABD Başkanı Donald Trump ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.



Trump'ın ekibiyle "güç yoluyla barış" yaklaşımını hayata geçirmek için çalışmaları sürdürmek istediklerini kaydeden Zelenski, "Başkan'a (Trump), Ukrayna'ya destek vereceği ve bu savaşı gerçekten durdurmak istediği yönündeki mesajlarından dolayı minnettarım. Onun güçlü bir adam olduğunu biliyorum ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e baskı yapacağından eminim." ifadelerini kullandı.

"ABD BİZİM STRATEJİK ORTAĞIMIZ"



Bessent ile Ukrayna'nın yer altı kaynakları hakkında görüştüklerini aktaran Zelenski, söz konusu kaynaklarla ilgili ABD'nin hazırlamış olduğu ilk anlaşma taslağının kendisine iletildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bu belgeyi inceleyeceğiz ve ekiplerimizin çok hızlı bir şekilde anlaşmaya varabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunu gerçekten istiyoruz çünkü ABD bizim stratejik ortağımız."



ABD Hazine Bakanı Bessent de burada yaptığı konuşmada, maden kaynaklarına ilişkin anlaşma taslağının hazırlık sürecine değinerek "Bu belgenin, Başkan Trump açısından savaşın mümkün olan en kısa sürede çözülmesi için önemli olduğuna inanıyorum. Ukrayna halkına Amerikan yardımının garantisini vereceğiz. Bunu, niyetlerimiz konusunda Rusya'ya çok güçlü bir mesaj olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.