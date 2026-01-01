Ukrayna'da barış arayışı. Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın'la görüştü

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov Ankara'da, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la görüştü.

Görüşmelerde Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumun kapsamlı bir değerlendirmesi yapıldı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT Başkanı Kalın'la Umerov arasındaki görüşmede, Ukrayna'daki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Çatışmaların hem bölgesel hem küresel etkileri ele alındı.

Ateşkes arayışlarında gelinen son nokta ve barışın sağlanması için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Kalın ile Umerov arasındaki görüşmede, Ukrayna'nın Rusya'daki savaş esirlerinin serbest bırakılması ile esir takası meselesi de ele alındı.

İki ülke arasındaki sistematik çalışmaların devam konusunda da mutabık kalındı.