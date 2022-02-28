Ukrayna'da mahsur kalan ailesini aracıyla gidip aldı

Kocaeli'de bir kişi, aracıyla Ukrayna'da mahsur kalan eşi ve kızını alarak yurda doğru yola çıktı.

İzmit'te ticaretle uğraşan Nail Baki'nin eşi ve kızı geçen günlerde Ukrayna'da yaşayan akrabalarını ziyarete gitti. Rusya, Ukrayna'ya saldırınca Nail Baki'nin eşi Nila ve kızı Darina mahsur kaldı.

Nail Baki önceki gün eşi ve kızını almak için İzmit'ten yola çıktı. Gerekli izinleri alan baba, Moldova'dan Ukrayna'ya geçti.

"1500 KİLOMETRE YOL GİTTİM"



İzmit'ten yaklaşık 1500 kilometre giderek Vinnitsa kentine ulaşan Nail Baki, eşi Nila ve Darina'ya aldı. Nail Baki büyük korku yaşayan eşi ve kızıyla birlikte dün gece saatlerinde yola çıktı.



Nail Baki, eşi ve kızının çok korktuğunu 4 gün uyuyamadığını belirterek, "Hava sahası kapanınca eşim ve kızım Türkiye'ye gelemediler. Bombardımandan dolayı sokağa çıkma yasakları başladı, korkuyorlar. Arabama atlayıp, gerekli evrakı hazırlayıp Bulgaristan, Romanya ve Moldova üzerinden geldim" dedi.

"SİRENLERİ DUYMAMAK İÇİN MÜZİK AÇTIK"

Sınırdan geçtiğini fakat sürekli siren seslerinin olduğunu söyleyen baba "Bazı yerlerde durduk, aracın altına saklandık. Şimdi dönüyoruz. Korkuyoruz ama siren seslerini duymamak için müziğin sesini açtık" dedi.



Nail Baki bugün Romanya'da olduklarını, eşi ve kızının çok yorgun olduğunu, biraz dinlendikten sonra yola çıkacaklarını söyledi.

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