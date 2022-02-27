Ukrayna'da mahsur kalan TIR şoförleri yardım istiyor

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Odessa şehrinde kalan Türk TIR şoförleri ülkeye dönmek istiyor. TIR şoförleri, firmalarına görüntülü mesaj göndererek yardım istedi.

Haberler - DHA 27.02.2022 - 11:23

Ukrayna'da mahsur kalan TIR şoförleri yardım istiyor

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Rusya'nın 'ya müdahalesi sonrası uluslararası taşımacılık yapan Türk TIR şoförleri Odessa şehrinde mahsur kaldı.

Kentten çıkamayan şoförler, güvenli bir alanda bekleyişlerini sürdürüyor.

TIR'LARIN ALTINA SAKLANIYORLAR

Savaş uçaklarının uçtuğu ve kentte bombaların patladığı sırada, bazı şoförler TIR'ların altına girerek korunmaya çalışıyor.

TIR şoförleri, firmalarına gönderdikleri görüntülü mesajlarla yaşadıklarını anlatarak yardım istedi.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Odessa şehrinde bekleyen TIR şoförü Yusuf Sezen, 250'ye yakın şoförle mahsur kaldıklarını söyleyerek, "Can güvenliğimiz yok. Yiyecek içecek sorunu yaşıyoruz. Uçaklar kenti bombalıyor. Burada güvende değiliz. Bir an önce ülkeye dönmek istiyoruz" dedi.

Bazı şoförler TIR'ların altına girerek korunmaya çalışıyor. Bazı şoförler TIR'ların altına girerek korunmaya çalışıyor.

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