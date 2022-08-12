Ukrayna'da mahsur kalan iki kargo uçağı hava sahasının açılmasını bekliyor

Ukrayna'da mahsur kalan Türkiye'ye ait 2 askeri nakliye uçağının bakımları yapıldı.



Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 adet A-400M askeri kargo uçağı savaş öncesi Ukrayna'ya insani yardım malzemesi götürdü. İki uçak yurda dönüş yapacakları sırada Ukrayna ile Rusya arasında savaş başladı.



Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle askeri nakliye uçakları Borispol Havalimanı'nda mahsur kaldı.



6 aydır Kiev'de mahsur kalan askeri nakliye uçaklarının Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmalar sürerken uçakların periodik bakımları geldi. Türkiye'den teknik ekip, bakım ve yedek parça tedariki için Ukrayna'ya gönderildi.

HAVA SAHASININ AÇILMASI BEKLENİYOR



Bölgeye ulaşan ekip 2 askeri kargo uçağının bakımlarını gerçekleştirdi. Ukrayna hava sahasının açılması ve güvenli bir ortam oluşması halinde uçaklar Türkiye'ye getirilecek.



A-400 M askeri kargo uçakları Türk Silahlı Kuvvetleri'nen en önemli unsurları arasında yer alıyor. Yüksek taşıma kapasitesine sahip uçaklar TSK'nın lojistik operasyonlarında kritik bir rol oynuyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde 10 adet A-400 M askeri nakliye uçağı bulunuyor.



VİDEO: İŞTE KİEV’DE BEKLEYEN 2 TÜRK NAKLİYE UÇAĞI