Ukrayna'dan ailesinin yanına gelen Türk öğrenci feribottan denize atlayarak hayatını kaybetti

Çanakkale'den Eceabat ilçesine gitmek üzere saat 17.00'da hareket eden feribota binen Mehmet Kutay Özcan (29) iddiaya göre, Eceabat açıklarında denize atladı. Olayı gören vatandaşların kaptana bilgi vermesi üzerine feribotun bulunduğu yere Sahil Güvenlik Botu çağırıldı.



Suyun üzerinde hareketsiz şekilde duran Özcan, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota çıkarıldı. Karaya götürülen Özcan, sahilde bekleyen ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların yapılan tüm müdahalesine rağmen Mehmet Kutay Özcan hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Öte yandan Özcan'ın, yaklaşık 1 ay önce eğitim gördüğü Ukrayna'dan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki ailesinin yanına geldiği öğrenildi.