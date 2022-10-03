Ukrayna'dan Selçuk Bayraktar'a Devlet Liyakat Nişanı

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, beraberindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Yermak ziyarette Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından verilen Devlet Liyakat Nişanı'nı takdim etti.

Ukrayna'dan Selçuk Bayraktar'a Devlet Liyakat Nişanı

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Zelenski'den Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a devlet nişanı

Zelenski'den Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a devlet nişanı

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, beraberindeki heyet ile Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Andriy Yermak ziyarette Baykar Teknoloji Lideri 'a Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından verilen Devlet Liyakat Nişanı'nı takdim etti.

Ukrayna'dan Selçuk Bayraktar'a Devlet Liyakat Nişanı - 1

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Yermak ve beraberindeki heyete Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen sistemler ile ilgili bilgi verdi.

Bayraktar SİHA'lar, Ukrayna-Rusya savaşında kritik rol üstleniyor.

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