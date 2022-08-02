Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı: İlk gemi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştı

Son dakika haberi! Türkiye'nin girişimleri sonucu 22 Temmuz'da Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında imzalanan 'Tahıl sevkiyatı' anlaşması kapsamında dün Ukrayna’dan yola çıkan ilk tahıl gemisi Razoni, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirledi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir." bilgisi verildi.

SEVKİYAT ŞİMDİLİK GÜNDE 3 GEMİ İLE SINIRLI

Ukrayna Altyapı Bakanlığı, sevkiyatın şimdilik günde üç gemi ile sınırlı olacağını açıkladı. Aynı zamanda aylık ihraç edilecek tahıl miktarı da 3 milyon tonu geçmeyecek. İlerleyen süreçte gemi ve toplam tahıl miktarının aşama aşama arttırılması öngörülüyor.

Tahıl sevkiyatı Ukrayna'nın güneyindeki üç limdan yapılacak: Chornomorsk, Odessa ve Pivdennyi.

KÜRESEL GIDA FİYATLARI DÜŞECEK



Diğer taraftan, İstanbul'da imzalanan anlaşma ile 20 milyon ton tahılın Ukrayna'nın Odessa, Pivdennyi ve Chornomorsk limanlarından tahliye edilmesi bekleniyor. Tahliye ile birlikte küresel gıda fiyatları da düşecek.

TAHIL YÜKLÜ OLMAYAN GEMİLERE İZİN YOK



Boş gemiler ve tahıl yüklü olmayan gemilerin limanlardan çıkmasına izin verilmeyecek.



İSTANBUL'DAKİ MERKEZDEN KONTROL EDİLECEK



20 milyon ton tahılı dünyaya ulaştıracak koridorun bütün kontrolü İstanbul'da kurulacak merkezde gerçekleştirilecek. Küresel gıda fiyatlarını düşürecek koridorun etkin şekilde çalışması için önlemler alındı.



Buna göre gemilerin takibi uydudan ve İHA'larla yapılacak. Kontroller varış limanında gerçekleştirilecek. Sinyalini kapatan, liman uğrak noktaları konusunda şeffaf bilgi vermeyen gemiler Türk karasularına alınmayacak. Rusya da tahıl ve gübre ihracatı yapabilecek.Sevkiyatın yönetileceği merkez de İstanbul'da. 27 Temmuz'da açılan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri yer alıyor.