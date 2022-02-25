Ukraynalı 6 doktorun ülkelerine dönme çabası

Ukraynalı 6 doktor, konferans için geldikleri Türkiye'de mahsur kaldı. Doktorlar, Rus saldırısı sonrası sınır kapılarının ve havaalanlarının kapanması nedeniyle alternatif yollar arıyor.

Haberler - DHA 25.02.2022 - 16:29 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 16:39

Ukraynalı 6 doktorun ülkelerine dönme çabası

'dan konferans için 'ye gelen 6 doktor sınır kapıları ve havaalanlarının kapanması nedeniyle ülkelerine dönemedi.

Konsolosluğa gelen doktorlar yetkililerden dönüş yolu hakkında bilgi aldı.

Ülkelerine dönmek için her her yolu denediklerini söyleyen doktorlardan Irına Serenko, "Maalesef tüm tren istasyonları, havaalanları kapalı ve saldırı altında. Alternatif yolları deniyoruz. Romanya ve Moldova üzerinde girmeyi deniyoruz. Ancak maalesef o sınır kapıları da kapalı" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle Türkiye'de bulunan Ukraynalıların tedirginliği arttı.

Türkiye'de bulunan Ukraynalılar da Bakırköy'de bulunan başkonsolosluğa gelerek gelişmeleri takip ediyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...