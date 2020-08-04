Ukraynalı modele darp iddiasında yeni görüntüler

İzmir Çeşme'de tatil yapan Ukraynalı modelin darp edilmesiyle ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı.



Görüntüde manken Daira Kayriluk, ayaktayken birden yere düşüyor. Başında ise bir kişi duruyor. Ukraynalı modelin düşmesine neden olan darbeyi kimden ve ne şekilde aldığı ise görünmüyor.

Genç kadın sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına, Çeşme'deki bir plaj işletmesinin güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini yazmıştı.



İŞLETME SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

Plaj işletmesinin sahibi Burak Beşer, darp olayının güvenlikçiler tarafından gerçekleştirildiği iddiasını yalanladı.

Olayın işletme dışında gerçekleştiğini öne süren Beşer, "Olay iki misafir arasında yaşanmıştır. Ne çalışanlarımızla ne de bizimle hiçbir alakası yoktur" dedi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ SERBEST

Soruşturmada gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Turizm bölgesinde asla olmaması gereken ve özellikle de bir kadına yönelik yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum" dedi.

